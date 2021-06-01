هانمي غلوبول الكورية تقدم خدماتها لمشروع «نيوم ذي لاين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت شركة هانمي غلوبول المتخصصة في إدارة مشاريع الإنشاءات بعقد لتوريد الخدمات لمشروع «نيوم ذي لاين» يتضمن أعمال تأسيس هيكل المشروع وإدارة موارده والإدارة الداخلية للتصاميم والإشراف على تنفيذها.

وقالت الشركة في بيان على موقع وكالة «يونهاب الكورية» أمس الثلاثاء، إنها كسبت عقدا لتوريد الخدمات لبعض المشاريع القائمة في مدينة نيوم الذكية في المملكة.

وأضافت أنه بموجب العقد، ستدير هانمي خدمات إدارية عامة لمشروع «نيوم ذي لاين» (NEOM The Line) المخصص لتجهيز مدينة جديدة تستوعب مليون نسمة داخل مدينة نيوم، وتبلغ قيمة المشروع نحو 2.6 مليار وون.

وأوضحت أن مدة العقد عامان، حيث ستقوم بموجبه بأعمال متعلقة بتأسيس هيكل إدارة المشروع، وإدارة موارد المشروع، والإدارة الداخلية للتصاميم والإشراف على تنفيذ تعليمات مصدر المشروع، وإعداد سبل الحفاظ على مستندات المشروع وإدارتها وغيرها من الأعمال.

وأشارت إلى أن مشروع مدينة نيوم في شمال غربي السعودية، هو مشروع ضخم لإنشاء مدينة حديثة على مساحة تبلغ 43 ضعف سيئول، بضخ أكثر من 500 تريليون وون لتنشيط الاقتصاد.

وقال مسؤول في الشركة «استفادة من خبرات الشركة في إنجاح نحو 20 مشروعا منذ دخولها في السعودية عام 2007، ستبدل جهودها أيضا لكسب المزيد من العقود ضمن مشاريع مدينة نيوم».

عقد توريد لمشروع

«نيوم ذي لاين»







الشركة الفائزة: هانمي غلوبول



نشاط الشركة: إدارة مشاريع الإنشاءات



مدة العقد : عامان



أعمال الشركة: