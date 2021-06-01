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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أكد تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع الأمين العام لرابطة دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا) هنري جيتاز، وتم خلاله استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول (الإفتا) وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.



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