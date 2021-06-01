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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تعقد بالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادي اليوم ورشة عمل بعنوان «التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي والعالمي».

وتناقش الورشة التي تعقد - عن بعد -، أهمية قطاع التعليم الأهلي والعالمي ودوره البناء في الجوانب التعليمية والتنموية في المجتمعات، والصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ويشارك في الورشة متحدثون من ذوي الاختصاص ومستثمرون في قطاع التعليم الأهلي.