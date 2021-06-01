غرفة المدينة

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وتناقش الورشة التي تعقد - عن بعد -، أهمية قطاع التعليم الأهلي والعالمي ودوره البناء في الجوانب التعليمية والتنموية في المجتمعات، والصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
ويشارك في الورشة متحدثون من ذوي الاختصاص ومستثمرون في قطاع التعليم الأهلي.
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