الاقتصاد

غرفة المدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تعقد بالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادي اليوم ورشة عمل بعنوان «التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي والعالمي».

وتناقش الورشة التي تعقد - عن بعد -، أهمية قطاع التعليم الأهلي والعالمي ودوره البناء في الجوانب التعليمية والتنموية في المجتمعات، والصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

ويشارك في الورشة متحدثون من ذوي الاختصاص ومستثمرون في قطاع التعليم الأهلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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