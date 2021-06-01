25.7 ألف عقد تمويل سكني في أبريل بقيمة 14.3 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل التمويل العقاري السكني للأفراد نموا خلال شهر أبريل 2021، بلغت نسبته 84% بقيمة 14.3 مليار ريال، مقدمة من جميع الممولين العقاريين من مصارف وشركات التمويل، كما حققت أعداد العقود نموا 43% بنحو 25.7 ألف عقد تمويل سكني مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2020، الذي سجل 17.9 ألف عقد بقيمة 7.7 مليارات ريال.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد سجلت 117.8 ألف عقد بقيمة 62.3 مليار ريال حتى شهر أبريل 2021، وبلغت نسبة النمو في التمويل العقاري 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، الذي سجل 40.3 مليار ريال، فيما ارتفعت أعداد العقود 29% مقارنة بعقود العام الماضي التي حققت 91,303 عقود خلال 4 أشهر.

وبحسب النشرة، بلغت نسبة قيمة العقود المبرمة عن طريق المصارف 97%، بينما أبرم 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر أبريل 2021، وسجل التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وحلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 17%، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3%.

يذكر أن الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي سجلت العام الماضي 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليارا، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17 مليارا.

جهات التمويل (أبريل 2021)







المصارف 97%



شركات التمويل 3%



نوع التمويل (أبريل 2021)