شكرا لقرائتكم خبر عن 347.6 مليار درهم شيكات متداولة في الإمارات خلال 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 347.66 مليار درهم تقريباً بنمو نسبته 2.2% مقارنة مع الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2020 والتي وصلت فيها قيمة الشيكات إلى نحو 340 مليار درهم.

ويعكس الارتفاع المسجل في قيمة الشيكات المتداولة النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية.

وتظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن عدد الشيكات التي جرى تداولها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر إبريل من العام 2021 بلغ 7.049 مليون شيك.

وكان شهر مارس الماضي الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الشيكات المتداولة والتي وصلت قيمتها إلى 95.371 مليون درهم، تلاه شهر إبريل بقيمة 89.856 مليون درهم في حين وصلت القيمة خلال شهر يناير إلى 82.22 مليون درهم و 80.216 مليون درهم في شهر فبراير. (وام)