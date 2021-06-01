شكرا لقرائتكم خبر عن «كوناريس» تضخ ربع مليار درهم استثمارات جديدة بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يصل حجم إنتاج دولة الإمارات من قضبان حديد التسليح إلى5.2 مليون طن متري سنوياً، فيما سجلت أسعار الصلب زيادة منذ 2020 وحتى الربع الأول من العام الجاري بعدما أوقفت الصين الدعم الحكومي المقدم لمصانع إنتاج الصلب في البلاد بنسبة 30%، وفقاً لشركة «كوناريس»، ثاني أكبر منتج للحديد بالقطاع الخاص في الدولة.

وتوقع بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، ارتفاع أسعار الحديد في الدولة الربع الثالث من العام الجاري إلى 1100 - 1200 دولار، مقارنة بنحو 400 – 600 دولار للطن مطلع 2021، مشيراً إلى صعوبة توقع الأسعار خلال الربع الرابع من هذا العام، بسبب التداعيات غير المتوقعة لفيروس «كوفيد -19» عالمياً.

ورجح باتيا في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته»كوناريس«في دبي أمس: ارتفاع الطلب على حديد التسليح في الإمارات بنسبة 15% خلال 2021 مقارنة ب 2020، مشيراً إلى أن السوق سيأخذ وقتاً للعودة لمستويات ما قبل جائحة «كوفيد 19».

وأضاف باتيا، أن «كوناريس» للصلب تعتزم استثمار ما بين 200 إلى 250 مليون درهم في الإمارات حتى النصف الثاني من 2022 لترفع استثمارات الشركة الإجمالية في الإمارات إلى نحو 1.5 مليار درهم، كما ستعمل الشركة على تنويع منتجاتها وزيادة التصدير خارج الدولة.

وقال: بلغ حجم استثمارات الشركة في منشآتها الإنتاجية وعملياتها التشغيلية في الإمارات نحو 1.3 مليار درهم حتى الآن،حيث تأسست الشركة في دبي قبل 10 سنوات لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الحرة لجبل على «جافزا»، والتي تتنوع محفظة منتجاتها في صناعة قضبان التسليح والأنابيب والمواسير ولفائف الصلب، كما تخطط الشركة لافتتاح خط لإنتاج الأسلاك قريباً.

وقال إن الشركة وأشار إلى أن الشركة تجري مناقشات مع أحد المنتجين في أبوظبي لإدارة منشآتها الإنتاجية وأن لديها رغبة في طرح أسهمها بسوق الأسهم لكن ليس في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الشركة وردت ما يصل إلى 110 آلاف طن حديد إلى عدد من المشروعات الخاصة ب«إكسبو 2020 دبي»، كما تعمل الشركة على التوريد لمشروعات أهمها:»قطار الاتحاد«إلى جانب التصدير خلال الفترة الحالية.

وأضاف ان طاقة «كوناريس» الإنتاجية الإجمالية تبلغ حالياً مليون طن متري سنوياً، فيما تصدر إلى 21 سوقاً في العالم.

وقال فيفيك باتيا، مدير التسويق في كوناريس: «سنركز استثماراتنا خلال الفترة المقبلة على الابتكار لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التصنيع وتحسين الانتاجية وتعزيز سلسلة الإمداد لدينا وأتمتة العمليات إنطلاقاً من حرصنا على الارتقاء بعلامة صنع في الإمارات وتعزيز تصدير منتجاتنا المصنعة في الإمارات إلى العالم.»