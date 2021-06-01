شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات مضادة بين مدير وحملة صكوك «الإمارات ريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت المجموعة التي تضم 11 مستثمراً مؤسسياً من حملة صكوك «الإمارات ريت» أنها لم تتلق حتى الآن أي رد أو قرار بشأن المخاوف الرئيسية المحددة التي توجهت بها، وذلك عطفاً على البيان الصادر عن مجموعة «إكويتاتيفا»، مدير صندوق «الإمارات ريت»، الثلاثاء.

وأعربت «المجموعة» المذكورة من حملة الصكوك عن خيبتها لإخفاق «الإمارات ريت» في خوض حوار بنّاء، واختيارها بدلاً من ذلك تجاهل طلب المجموعة في المناقشة والحصول على المعلومات، والتي من شأنها أن تدعم إجراء مفاوضات شفافة تصب في مصلحة جميع حملة الصكوك ومساهمي الشركة على المدى الطويل.

وقالت شركة «إكويتاتيفا»، في بيان، إن اللجنة التوجيهية التي تم تشكليها لحملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين. وأضافت أنها ترفض القيام بدفع ثمن الاستشارات المالية والقانونية وهو ما تطالب به اللجنة التوجيهية.

وأكدت شركة Houlihan Lokey التي تقدم المشورة للإمارات ريت أن اللجنة التوجيهية لم تقترح أي تعديلات من شأنها الانعكاس إيجابيا على الشركة أو المساهمين أو حملة الصكوك.

وكانت المجموعة قد أشارت إلى عدد من المخاوف الرئيسية حول العرض الذي قدمته «الإمارات ريت»، والتي شملت النقاط وهي: الافتقار إلى الشفافية بشأن: الوضع التشغيلي والمالي والسيولة النقدية للشركة، والخروقات المستمرة لمستندات الصفقة، والدعاوى القضائية الحالية، وتحقيقات الهيئات التنظيمية، ومعاملات الأطراف المعنية، والتقييم والهدر المالي الناجم عن رسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية الزائدة وقضايا الحوكمة العالقة التي لم تتم معالجتها وعدم كفاية الإجراءات الموضوعة لحماية حملة الصكوك من مخاطر الهبوط، ولا سيما الضمانات وعدم كفاية التدابير الاقتصادية المتخذة لدرء المخاطر المادية التي يتحملها حَملة الصكوك.

علاوةً على ذلك، لا تزال بيانات التصويت التي تم التأكيد عليها في آخر بيان صادر عن «الإمارات ريت» تشير إلى أنه – وحتى تاريخ 26 مايو (تاريخ آخر البيانات المقدمة) - كان غالبية حملة الصكوك لا يزالون معارضين لعرض الشركة أو لم يصوتوا عليه بعد، ويدل ذلك على عدم وجود الدعم لإقرار العرض بصيغته الحالية على الرغم من هيكلته بشكل يضمن التصويت المبكر، وترحب المجموعة بتوفير بيانات التصويت الحديثة لضمان الشفافية الكاملة.

وعن صياغة طلب الموافقة على عرض الشركة في ما يخص التغاضي عن جميع الانتهاكات أو حالات التخلف عن السداد السابقة أو القائمة (أياً كان وصفها)، قالت «المجموعة»: إنه من البديهي تماماً في مثل ظل الظروف أن يطلب حملة الصكوك الحصول على تفاصيل ومعلومات إضافية حول أي انتهاكات أو حالات تخلف عن السداد يتم طلب التغاضي عنها، ومع ذلك بقي هذا الطلب من دون رد.

وتعتقد «المجموعة» أيضاً أن شروط إعادة الهيكلة يجب أن تعكس مخاطر الهبوط المتزايدة التي يُطلب من حملة الصكوك تحملها.

كما ترى كذلك أن «إكويتاتيفا» وبصفتها مديرة لصندوق «الإمارات ريت»، يجب أن تشارك في هذا العبء عبر تخفيض رسومها الإدارية.

وأعادت مجموعة حملة الصكوك التأكيد على هدفها المعلن بضرورة التعامل مع «الإمارات ريت» من أجل إفساح المجال للتفاوض على شروط محسنة لجميع حملة الصكوك، وبما يمكّن الصندوق من تحقيق نمو طويل الأجل بالاستناد إلى أسس مالية قوية وحوكمة مؤسسية شفافة.

ولإعادة التفاوض بشأن طلب الموافقة، تحث «المجموعة» جميع حملة الصكوك على تدقيق المعلومات المتاحة بالإضافة إلى المخاوف المحددة التي أعربت عنها المجموعة مرات عدة قبل ممارسة حقوقهم في التصويت على طلب الشركة في 7 يونيو الجاري.