شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعا بالبورصة المصرية بجلسة الثلاثاء على رأسها الأدوية بنسبة 2.51% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.72%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.67%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.49%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء بنسبة 0.86%، 0.85%، على التوالي، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.62%.

وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.45%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.99%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.49%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10240 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12668 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1219 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.