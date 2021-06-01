شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير في خطوة متوقعة بشكل كبير، لكن العملة الأسترالية تلقت دعما من بيان البنك المركزي.



وجدد البنك المركزي التزامه بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر لثلاث سنوات أخرى على الأقل، وذلك رغم عودة الاقتصاد للانتعاش وارتفاع أسعار الإسكان وتحسن وتيرة التوظيف.



واستمر محافظ البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" في القول إن هناك آفاقاً على المدى الطويل بشأن زيادة الفائدة في ظل تحسن وتعافي الاقتصاد سريعا، لكن يلزم مرور عدة سنوات إلى حين رفع الفائدة.



وأضاف "لو" أن البنك المركزي الأسترالي لن يرفع الفائدة من مستوياتها الحالية إلى حين التأكد يقينا من صعود التضخم الحقيقي إلى النطاق بين 2% و3%.



وفي هذا الحالة – بحسب ما قال "لو" – سوف تكون سوق العمل باستراليا في حالة ضيق تستدعي نمو الأجور مقارنة بالمستوى الحالي، وهذا ربما لا يحدث قبل عام 2024.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7761، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7770 وأقل سعر عند 0.7730.