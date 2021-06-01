شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض وسط بوادر على إنهاء إضراب العمال في تشيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن هناك بوادر على قرب انتهاء إضراب عمال المناجم في تشيلي.



كانت مصادر قد ذكرت لوكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي أن هناك محاولات حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق بين اتحاد عمال قطاع التعدين ومجال إدارة شركات القطاع فيما يتعلق بالأجور وتحسين ظروف العمالة.



لكن فشلت محاولات الأسبوع الماضي لإنهاء الإضراب، ويحاول مسؤولو الشركات إبرام اتفاقيات بحلول وسط لاستئناف العمل.



هذا، وتتواصل الجهود أيضا حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا والتعافي من تداعيات الجائحة من أجل العودة إلى النمو والإسراع من عجلة النشاط الاقتصادي مما يدعم بدوره الطلب على المعادن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 4.66 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.70 دولار وأقل سعر عند 4.63 دولار.