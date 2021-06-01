شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح أولى جلسات يونيو على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء الذي يعد أولى جلسات يونيو/حزيران، وذلك بعد العودة من عطلة رسمية.



كانت وول ستريت قد أغلقت أمس الإثنين بمناسبة يوم الذكرى حيث أقفلت أسواق الأسهم والسندات بشكل رسمي.



ويتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



وسوف تصدر بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم تتعلق بقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، وذلك قبل بيانات الوظائف الأكثر أهمية يوم الجمعة القادمة.



من ناحية أخرى، سوف تصدر نتائج أعمال شركات أمريكية اليوم عن الربع السنوي الأول وعلى رأسها شركتي "إتش بي" و"زوم فيديو".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 34674 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 13778 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 4216 نقطة.