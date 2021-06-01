شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك العالمية توزع أرباحاً بقيمة 72.5 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 72.480 مليون ريال، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الأرباح تم توزيعها بواقع 80 هللة لكل سهم، وبنسبة 8% من قيمة السهم الاسمية.

هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 2.328 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في تكلفة التمويل إلى جانب زيادة المصروفات العمومية والإدارية.

يُذكر أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بالسوق المالية السعودية "تداول" اعتباراً من 13 يوليو 2020. وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني إدراج بالسوق السعودية في العام 2020، حيث كان قد تم إدراج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في منتصف مارس 2020.