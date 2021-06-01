شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "كيمانول" تبحث تخفيض وزيادة رأس المال في 28 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة كيمائيات الميثانول، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الإثنين الموافق 28 يونيو المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس مال الشركة سيتم تخفيضه من 1.206 مليار ريال إلى 674.508 مليون ريال، بنسبة تخفيض 44.07%.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 120.6 مليون سهم إلى 67.450 مليون سهم، وذلك بإلغاء 53.149 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم لكل 2.269 سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 531.491 مليون ريال سعودي.

هذا وتصوت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 674.508 مليون ريال إلى 1.154 مليار ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 67.450 مليون سهم إلى 115.450 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 48 مليون سهم عادي.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.