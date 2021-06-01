شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتطورة" تبحث توزيع أرباح بواقع 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني في 23 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 50 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.