شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإلكترونية في الشارقة تطلق «تقييم التنفيذ الرقمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل





متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خالد بن أحمد: نسعى للوقوف على متطلبات مجتمع الأعمال

الشارقة: ”الخليج 365”نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية، جلسة حوارية افتراضية بحضور متخصصين من مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية «جارتنر» لمناقشة أفضل مزايا وممارسات خدمة «الاستشارات والأبحاث للبرامج التنفيذية - تقييم التنفيذ الرقمي DES»، والتي تم إطلاقها بشكل مبدئي من قبل الدائرة والموجهة بدورها إلى الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث بات من الضروري تغيير الأولويات ومواكبة حالة التعافي والتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد، لا سيما النشاط التكنولوجي من حيث تحسين الموارد وتعزيز الإمكانيات المتاحة وتطوير الحلول الرقمية، من هذا المنطلق قام خبراء «جارتنر» من خلال هذه الجلسة الحوارية بشرح كيفية دعم برامج «جارتنر» التنفيذية لحكومة الشارقة وتسريع آلية التحول الرقمي.وتعليقاً على الجلسة الحوارية، قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: «نسعى دائماً للوقوف على معايير ومتطلبات مجتمع الأعمال فيما نقدمه من خدمات تكنولوجية وذلك لضمان تطوير وتحسين الأداء ورفع مستوى تقديم الخدمات باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية».وأضاف، تعتبر خدمة «الاستشارات والأبحاث للبرامج التنفيذية» والتي هي محور جلستنا الحوارية، خدمة حديثة سيقوم المديرون التنفيذيون من خلالها على مراقبة مؤشرات قياس الأداء المؤسسي بهدف التحسين المستمر والمتابعة والتقييم بشكل أكثر تنظيماً.كما قام خبراء «جارتنر» المشاركون في الجلسة بمناقشة أفضل ممارسات ومزايا هذه الخدمة لا سيما كيفية الاستفادة من تقييم التنفيذ الرقمي (DES) والتي هي عبارة عن مبادرة مقدمة من مؤسسة «جارتنر» للمديرين التنفيذيين في حكومة الشارقة، والتي تُعنى بتقييم مدى استجابة وتقدم متبني التحول الرقمي من الجهات الحكومية بشكل موضوعي، بالإضافة إلى تقييم حيثيات التنفيذ الفعلي لهذا التحول.وتناول خبراء «جارتنر» أيضاً أهمية مبادرة (DES) والمدعومة من برامج «جارتنر التنفيذية» (Gartner Executive Programs) والتي تضم أكثر من 7300 من كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، وكيف يمكن أن يدعم استخدام هذه المبادرة (DES) الجهات الحكومية في الشارقة في تحديد طموحها الرقمي ومقارنة أدائها مع الأداء الحكومي الإقليمي والعالمي ومن ثم قياس التقدم الحاصل والموازي للطموحات بشكل مستمر.