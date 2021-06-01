55% يريدون الإقامة في فنادق دبي و85% سيعيدون التجربة

دبي: ”الخليج 365”

أصدرت شركة «كي بي إم جي» تقريرها عن قطاع الضيافة في دبي، والذي ذكرت فيه أن نحو 87% من عملاء القطاع أعربوا عن رضاهم عن إقامتهم في فنادق دبي منذ بداية تفشي جائحة «كوفيد-19»، بينما أكد ثمانية من بين كل عشرة شاركوا في الاستطلاع ثقتهم في تطبيق الفنادق لمستويات التعقيم الصحي المأمولة. وبرغم قيود السفر الصارمة التي فرضتها العديد من الدول التي ينطلق منها السياح إلى دولة الإمارات، إلا أن الاستطلاع الذي أجرته الشركة، بعنوان «نجاحات فندقية: استطلاع لقطاع الضيافة في دبي 2021» عزز آمال التعافي التي يرجوها القائمون على هذا المجال في الإمارات. وأبدى أكثر من 55% من المشاركين استعدادهم للإقامة في فندق في دبي، رغم عدم زوال جائحة كورونا تماماً حتى الآن، وأكد نحو 85% أنهم سوف يعيدون التجربة.

وقال سيدارث ميهتا، رئيس قسم العقارات في «كي بي إم جي»: «كان لشهرة دبي كوجهة سياحة داخلية دوراً جوهرياً في دعم قطاع الضيافة في الإمارة. وعلى الرغم من استمرار وجود تحديات على المدى القصير والمدى المتوسط، ساعدت إدارة الجائحة بنجاح من قبل إمارة دبي والجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية في المجال على التعافي. هذا وسوف تزيد المشاريع الجديدة، مثل عين دبي ومتحف المستقبل، بالإضافة إلى نجاح توزيع اللقاحات، مع استمرار العمل ببروتوكولات السلامة، من جاذبية دبي كوجهة سياحية آمنة».

على عكس التوقعات، سجلت دولة الإمارات ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم (54٪) بعد الصين، في عام 2020. وقد تحسنت معدلات الإشغال الفندقي في دبي بشكل مطرد منذ إبريل 2020، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 69٪ في ديسمبر الماضي، وتراجعت إلى 59.4٪ في شهر إبريل. بينما انخفض عدد السياح الأجانب، ارتفع معدل الإشغال الفندقي للسياح المحليين بنسبة 107٪، حيث ارتفع من 2.74 مليون سائح في عام 2019 إلى 5.68 مليون سائح في عام 2020.

حققت الإيرادات لكل غرفة متاحة في دبي نمواً بأكثر من 550٪ خلال عام 2020؛ حيث وصلت إلى 17.2 دولار (63.18 درهم) في بداية الجائحة، ووصلت إيرادات الغرفة إلى ذروتها بقيمة 114.7 دولار (421.32 درهم) في ديسمبر 2020، بالتزامن مع فترة العطلات. وفي إبريل 2021، بلغت إيرادات الغرفة المتاحة 92.9 دولار ( 341.22 درهم).