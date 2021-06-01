شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 315 مليون برميل «مربان» منذ الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز عدد العقود الآجلة التي تم إبرامها على خام «مربان» منذ بداية التداول عليه في 29 مارس 2021 وحتى 28 مايو من العام ذاته إلى 315138 عقدا أي ما يعادل 315 مليون برميل نفط خام وذلك بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن «بورصة إنتركونتيننتال»، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز «NYSE: ICE».

ويعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل.

ويعد الحجم الكبير من التداولات المكثفة على خام «مربان»مؤشرا على ارتفاع وتيرة الثقة التي يحظى بها لدى العملاء والمتداولين كما أنه يؤكد زيادة عدد الشركات العالمية التي باتت تشارك في عمليات التداول على هذا النوع من الخام الذي يعد من أفضل خامات النفط في العالم.

وكانت «بورصة ابوظبي إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة أعلنت في 21 ابريل الماضي عن تداول أكثر من 132،450 عقداً من عقود خام مربان الآجلة، أي 132 مليون برميل من خام مربان، تشمل تداول أكثر من 6560 من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، كما ارتفع عدد الشركات العالمية وشركات الطاقة التي شاركت في عمليات التداول إلى 49 شركة.

و أظهرت الأرقام الصادرة عن «بورصة إنتركونتيننتال» في وقت سابق أن عدد العقود المتداولة على خام مربان بلغ 18،848 عقد في يوم واحد «20 أبريل 2021». مما يعني تداول أكثر من 18.8 مليون برميل من خام مربان، أي ما يقارب سبعة أضعاف إنتاج أدنوك اليومي من النفط الخام. (وام)