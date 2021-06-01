شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران توفر خيارات سفر من دون حجر صحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”إثر التحديثات الأخيرة على القائمة الخضراء للبلدان والمناطق والأقاليم التي يمكنك السفر منها إلى أبوظبي دون الحاجة إلى الحجر الصحي وممرات السفر الآمنة، تقدّم الاتحاد للطيران دليلاً للمسافرين حول أفضل طريقة للاستمتاع بالسفر السلس.

وجهات إضافية

أصبح بإمكان المسافرين من ألمانيا، إسبانيا والولايات المتحدة زيارة أبوظبي من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، وذلك بالإضافة إلى الدول الأخرى الموجودة على القائمة ومنها المغرب، روسيا، سويسرا، بريطانيا وغيرها.

السفر إلى الولايات المتحدة

يمكن للمسافرين اكتشاف المدن الأمريكية الكبرى مع رحلات الاتحاد إلى واشنطن شيكاغو ونيويورك. ويستفيد الضيوف المغادرون من أبوظبي من الخدمات التي يقدمها مركز التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية وهو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة بتخليص كافة معاملات الهجرة والجوازات والتفتيش في أبوظبي قبل الصعود إلى الطائرة.

السفر إلى إيطاليا

ابتداء من الأول من يونيو 2021، يمكن لضيوف الاتحاد من الإماراتيين والمسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، السفر إلى ميلان أو روما من دون الحاجة إلى الحجر الصحي، ما يعني الاستمتاع بوجهة مذهلة لزيارة المواقع التاريخية، وتذوّق أشهى الأطباق ومشاهدة أجمل المناظر التي تحتضنها البلاد. ويتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة الأنف قبل ما لا يتجاوز 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة من أبوظبي، أو الخضوع لفحص سريع لمسافري الترانزيت في مطار أبوظبي الدولي. عند الوصول إلى إيطاليا، يتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة سريع للأجسام المضادة.

ممرات السفر الآمنة

بالنسبة للمسافرين بين أبوظبي والبحرين، اليونان وسيشل، تمت إقامة ممرات سفر آمنة للأفراد الحاصلين على جرعتين من اللقاح، ويتم اعتماد شهادات اللقاح الصادرة عن السلطات الصحية في هذه الدول للسماح للزوار لدخول البلاد من دون الخضوع للحجر الصحي.

أما بالنسبة للمسافرين الحاصلين على اللقاح من المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من كافة الدول الأخرى غير المسجّلة على القائمة الخضراء، فقد تم خفض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام.

السفر أسهل

أطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد للسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد-19» قبل الوصول إلى المطار.

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، يمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com قبل سبع ساعات من موعد الرحلة. وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي.

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مسحة الأنف

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وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين - باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة من تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الأمتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

يترتب على جميع المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف قبل 48 أو 72 ساعة من موعد الرحلة، بحسب الوجهة.