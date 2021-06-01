«دو» و«ويبرو» تطلقان مركز الدفاع والأمن الإلكتروني

يوفر إمكانية الكشف عن الهجمات والاستجابة لها

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يساعد على إنشاء بنية تحتية رقمية مستدامة

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دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق مركزها الجديد للدفاع والأمن الإلكتروني بالشراكة مع «ويبرو»، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال. ويهدف مركز «دو» للدفاع والأمن الإلكتروني الجديد إلى تقديم الدعم للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لحمايتها من التهديدات والهجمات الإلكترونية في عالم بات مترابطاً على نحو وثيق من خلال التكنولوجيا الرقمية، حيث تحتاج الشركات والمؤسسات إلى التحلي بالمرونة والقدرة على التنبؤ والكشف عن التهديدات والمخاطر الإلكترونية والاستجابة لها والتخفيف من حدتها على نحو سريع وفعّال على مدار الساعة. ويستند المركز في عملياته إلى حالات استخدام مثبتة كما تم تزويده بأحدث التقنيات الرائدة تحت إشراف فريق عالمي من الخبراء والباحثين والمحللين الأمنيين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الأمن السيبراني. وستتمثل مهمة المركز الجديد بالعمل على كشف التهديدات والحوادث والهجمات الإلكترونية وتحليلها والاستجابة لها بشكل سريع وفعال. وجرى الإعلان عن افتتاح المركز خلال حفل خاص في دبي، بحضور فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي للأعمال الجديدة والابتكار في «دو»، وسانجيف تايال، المدير العام لشركة «ويبرو الشرق الأوسط».

وقال فريدوني: «نعيش اليوم في عالم أكثر اتصالاً وترابطاً أكثر من أي وقت مضى لا سيّما مع الاعتماد المتزايد على التقنيات والحلول الرقمية التي باتت ركيزة أساسية في حياتنا وأعمالنا. ويشكل الحفاظ على البنية التحتية الرقمية للمؤسسات والشركات ضرورة أساسية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار وضمان استمرارية الأعمال في عصر الاقتصاد الرقمي.

وسيقدم مركز دو للدفاع والأمن الإلكتروني المتطور والمزود بأحدث التقنيات والحلول مجموعة متكاملة من الخدمات المدارة وخدمات الاستشارات لتلبية متطلبات العملاء وفق رؤية شاملة بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول والأدوات الرائدة على مستوى القطاع وتحت إشراف خبراء متخصصين. ويقدم المركز منصة أمنية متعددة للمستأجرين تقدم العديد من الخدمات بما في ذلك المعلومات الأمنية وإدارة الحوادث، وحلول المزامنة الأمنية، والأتمتة والاستجابة للتهديدات، والكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها، والكشف عن التهديدات الشبكية والاستجابة لها والتعامل مع التهديدات الإلكترونية بذكاء، حيث يتم استضافة هذه الخدمات بالكامل في مراكز البيانات المعتمدة من دو.

وقال سانجيف تايال، المدير العام لشركة ويبرو الشرق الأوسط: نهدف في ويبرو إلى دعم الشركات وتمكينها من تعزيز قدراتها على الابتكار لتقديم حلول شاملة وخلق قيمة حقيقية للعملاء. وفي الواقع، لقد تم إحراز تقدم هائل في هذا الاتجاه، لكن العصر الرقمي لا يزال يولد المزيد من التحديات التي تتطلب منا جميعاً التعاون وتوحيد الجهود للتصدي لها. ونحن فخورون بشراكتنا مع دو لتوسيع عروض خدمات الأمن السيبراني التي نوفرها لعملائنا في الشرق الأوسط، وملتزمون بنجاح هذا المشروع ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيقدمه المركز الجديد خلال الأشهر والسنوات القادمة.