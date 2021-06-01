«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع «العربية البرازيلية»

عجمان: ”الخليج 365”

استقبل عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون المشترك لزيادة حجم التجارة البينية وفتح آفاق الشراكات بين رجال أعمال ومستثمري الطرفين.

ضم وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية رافايل سوليماو رئيس المكتب الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن، وحضر اللقاء المشترك في مقر غرفة عجمان، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء.

ورحب عبد الله المويجعي بالحضور وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة لا سيما في ظل تنوع المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الإمارات والبرازيل، وأوضح أن «غرفة عجمان» حريصة على تعزيز تعاونها مع الجهات الاقتصادية الدولية الداعمة لتنمية الاستثمارات وزيادة حجم التعاون الاقتصادي.

استعرض اللقاء أبرز الفرص المتاحة وإمكانية الاستفادة منها، كما أكد الحضور على ضرورة الاستفادة من «إكسبو 2020» وعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين لتشكيل آليات التعاون المستقبلي في كافة المجالات الاقتصادية.

هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل خلال العام 2020 أكثر من 2.78 مليار دولار وتمثلت سلع الواردات من البرازيل في اللحوم والذهب والألمنيوم أما سلع الصادرات للبرازيل فتتمثل في المجوهرات والحديد واللدائن والفحم.

واستعرضت غرفة عجمان نبذة حول أهم المقومات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة عجمان وعلى رأسها الموقع الجغرافي المتوسط وتوافر بنية تحتية مؤهلة تعزز نمو الأعمال واستدامتها وبيئة أعمال تتسم بسهولة وسرعة الإجراءات ما يعزز سرعة الحصول على الرخص في وقت قياسي لا سيما في ظل التعاون القائم بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة.

وأكد الوفد أن الغرفة العربية البرازيلية تعمل ضمن منهجية واضحة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب دعم رجال الأعمال العرب والبرازيليين وتهيئة المناخ الجاذب لنمو واستدامة استثماراتهم، وتعريف رجال الأعمال بشكل عام بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وقدم وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية نبذة عن الفرص الاستثمارية وأهم المنتجات البرازيلية، وأكد الحضور على أهمية عقد اللقاءات الثنائية المشتركة بحضور التجار ورجال الأعمال لضمان زيادة التعاون الاقتصادي مستقبلاً.

وفي ختام اللقاء قدم عبد الله المويجعي درع غرفة عجمان التذكارية إلى وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية.