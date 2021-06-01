شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تكافح الإصابة وتستهل مشوارها في "فرنسا المفتوحة" بفوز صعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

تغلبت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً على الإصابة لتفلت من المفاجآت في مستهل مشوارها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على الأمريكية برناردا بيرا 6-4 و3-6 و6-2 الثلاثاء.

ومع عودتها لملعب فيليب شاترييه بعد أول فوز لها ببطولة كبرى في 2019، بدت اللاعبة الأسترالية البالغ عمرها 25 عاماً في طريقها للفوز على بيرا المصنفة 70 بعد أن تقدمت 5-2 سريعاً في المجموعة الأولى.

لكن بارتي، التي غابت عن البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية العام الماضي في خضم جائحة فيروس كورونا، بدأت في التحرك بتثاقل بسبب إصابة على ما يبدو، وبعدها طلبت وقتاً للعلاج في نهاية المجموعة الثانية بعد أن عادلت بيرا نتيجة المباراة.

وواصلت اللاعبة الأسترالية، التي بدأت المباراة وهي تلف فخذها الأيسر بشريط ضاغط، القتال لتحقق الفوز وتضرب موعداً في الدور الثاني مع البولندية ماجدا لينيت أو الفرنسية كلوي باكيه.