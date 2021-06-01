شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تصادق بشكل طارئ على لقاح «سينوفاك» الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مصادقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك» الصيني ضد فيروس كوفيد-19.

ويأتي تصديق الصحة العالمية، على اللقاح الصيني، بعد أيام من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، مراجعتها البيانات الأولية حول لقاح «سينوفاك» لتقييم فعاليته وسلامته، وذلك في خطوة أولية تمهيداً للموافقة على استخدامه في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وأوضحت الوكالة في بيان أن «قرارها ببدء المراجعة يستند إلى النتائج الأولية للدراسات المعملية والسريرية». وأضافت أن «نتائج الدراسات كشفت أن اللقاح يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تحارب فيروس كورونا، وقد تساعد في الحماية من المرض».

وكانت الصين أكدت الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من لقاح «سينوفاك» التي ستقدم إلى برنامج (كوفاكس) دخلت رسمياً في خط الإنتاج، في خطوة أكدت أنها تأتي لجعل اللقاحات سلعة عامة عالمية.

