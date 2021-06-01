شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يدخل المستشفى قبيل انطلاقة "كوبا أمريكا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياجو - رويترز

أعلن المنتخب التشيلي لكرة القدم أن أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، يتعافى في المستشفى من إصابته بكوفيد-19.

وقال المنتخب التشيلي في بيان، إن نتيجة اللاعب البالغ عمره 34 عاماً جاءت إيجابية بالفيروس بعدما دخل المستشفى بسبب التهاب حاد في اللوزتين.

وأضاف في بيان: "يؤكد الفريق الطبي لمنتخب تشيلي الوطني أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، فإنه يعلن إصابته بكوفيد".

وتابع: "دخل أرتورو المستشفى وتم عزله عن باقي المجموعة منذ أكثر من 72 ساعة في إجراء احترازي من الفريق الطبي بسبب معاناته من التهاب حاد في اللوزتين، كما ذكر سابقاً".

وفيدال هو اللاعب الوحيد المصاب في تشكيلة تشيلي بفيروس كورونا بعد أحدث جولة من الفحوص، وأكد اللاعب إصابته أيضاً عبر إنستجرام.

وكتب فيدال: "سأتعافى سريعاً، وأنا أطلب منكم، وأرجو من كل شخص قادر على التطعيم، أن يفعل ذلك".

وسيغيب اللاعب الذي خاض 119 مباراة دولية، عن مباراة تشيلي أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة.

وستلعب تشيلي مع بوليفيا مباراة أخرى بالتصفيات في التاسع من يونيو/حزيران، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس كوبا أمريكا أمام الأرجنتين يوم 13 يونيو/حزيران.