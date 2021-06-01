تعرف إلى أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

الشارقة - الخليج

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم هزاع المنصوري، الثلاثاء، أن التركيز خلال الفترة المنصرمة تمحور حول استمرارية التطوير والحضور الدائم لفريق العمل التربوي، وهو ما تمخض عنه اكتساب الكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور، خبرات إضافية، إلى جانب الاستثمار الأمثل في الممكنات التقنية والتعليمية، للخروج بإطار تعليمي وزمني يضمن ثنائية استمرار التعلم، وتحقيق جودة المخرجات واستدامتها، مشيراً إلى أن مدارسنا ضمن أعلى مراحل الجهوزية والاستعداد لاستقبال الطلبة لتأدية الاختبارات وسط تنظيم وإشراف من الهيئات الرقابية والتفتيشية المعنية بمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية والصحية والوقائية الخاصة بالبروتوكول، في حين لفتت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات د. فريدة_الحوسني، إلى أنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 81.93% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، كما تم تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق.

وقال المنصوري خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة حول مستجدات فيروس كورونا: وفقاً للاستطلاعات التي أجريت لأولياء الأمور، تمكن قطاع التعليم على المستوى الوطني من تحقيق مستهدفاته بالنسبة لرضا أولياء أمور الطلبة بشأن تجربة التعلم عن بُعد، حيث حقق قطاع التعليم نسبة رضا فاقت 90%، وهذا المؤشر الوطني شامل لجميع المؤسسات التعليمية.

وأضاف: تنطلق في يونيو الجاري اختبارات الصف 12 للفصل الدراسي الثالث المقرر عقدها في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، إذ تمت إحاطته بدراسة وخطط مسبقة تضمن انسيابية الاختبارات ضمن الإجراءات الصحية المحددة من خلال بروتوكول الاختبارات الذي تم إقراره.

مشيراً إلى أن البروتوكول المعتمد والمنظم لاختبارات الصف 12، تمت صياغته بدقة متناهية لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري، وكوادر الخدمات المساندة، من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية، وقد تم تحديد الفئات المعنية بالاختبارات، وهي: طلبة الصف الثاني عشر، والكادر الإداري، والكادر التعليمي، والخدمات المساندة، وتشمل عناصر التنظيم والحراسة والتموين والنظافة، بالإضافة إلى أولياء الأمور وأصحاب الهمم.

وتابع القول: أولينا جميع شرائح الطلبة اهتماماً كبيراً، لا سيما شريحة أصحاب الهمم، هؤلاء الطلبة الذين نفخر بهم وبتميزهم، وتم وضع إجراءات محددة لتسهيل أدائهم للاختبارات ضمن ظروف مثالية، دعماً لهذه الفئة التي توليها الدولة والقيادة اهتماماً كبيراً لدمجها في المجتمع، ومن الشروط الأساسية الواردة في البروتوكول، إبراز نتيجة فحص كوفيد19، على ألا تزيد مدتها عن 4 أيام قبل الدخول إلى المدرسة، وأن تتم طباعة نتيجة فحص PCR السلبية من تطبيق الحصن، وتسليمها لمشرف عملية الدخول، والفحص سيكون متاحاً بالمجان للفئات المشار إليها سابقاً.

ومضى المنصوري قائلاً: استثنت وزارة التربية والتعليم فئتين من حضور الاختبارات، وهي الطلبة المصابين بفيروس كوفيد19، والطلبة المخالطين لأشخاص مصابين بالفيروس، مع ضرورة إبراز شهادة تفيد بالإصابة أو المخالطة، على أن يتم اتباع إجراء آخر لتأديتهم للاختبارات، وننوه إلى أهمية الوصول إلى المدرسة ضمن فترة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من موعد الاختبار، وسيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة، بجانب التزام أولياء الأمور والمصاحبين للطلبة بعدم الاختلاط بالطلبة الآخرين، واقتصار تواجدهم في المركبات ووسائل النقل.

وزاد المنصوري: نتقدم بوافر الشكر لمؤسساتنا التعليمية، وأبطال الوطن العاملين في خط الدفاع الأول من معلمين وإداريين وفنيين، على التزامهم وتفانيهم وروح المسؤولية التي أبدوها خلال الفترة الماضية، وهذا ما نستشعره دائماً، ويجعلنا نثق بأن مسيرة التعليم في أَيادٍ أمينة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أولياء الأمور على دورهم الفعال في مسيرة التعليم خلال الأزمة، وما أظهروه من تكاتف وروح المسؤولية، ونحن على يقين من أن هذا النجاح سيتواصل، فبناء أجيال الوطن هي مهمة كل فرد.

من جهتها لفتت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات د. فريدة_الحوسني، أنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 81.93% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، كما تم تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق، فيما بلغ مجموع الجرعات المقدمة من لقاح كورونا حتى اليوم أكثر من 12.9 مليون جرعة.

وأضافت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية، أنه حرصاً على سلامة أطفالنا، فإن من المتوقع أن يتم توفير المزيد من اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامته، وتقييم اكتساب المناعة، وتجري حالياً متابعة هذه الدراسات عن كثب، كما تم الإعلان عن الترخيص لدواء sotrovimab-vir للاستخدام الطارئ في دولة الإمارات، والذي حرصت وزارة الصحة على اعتماده بعد أن أثبت فعاليته في علاج حالات كوفيد19، وأسهم بشكل كبير في تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85%.

لافتةً إلى أن هذا الدواء يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وقد أثبت فعاليته في علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة، بالإضافة لفعاليته في علاج الإصابات الناتجة عن الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

وأكدت الحوسني أن الإمارات من أوائل الدول التي فتحت باب تطعيم المراحل السنية بين 12 وحتى 15 سنة، ونؤكد أن دواء sotrovimab-vir هو لعلاج المرض وليس بديلاً عن اللقاح، حيث أنه يستخدم للمرضى من أجل العلاج، في حين أن اللقاح يعطى للمجتمع للوقاية من المرض ومضاعفاته.