احتفالية مصرية بذكرى هجرة العائلة المقدسة

القاهرة: ”الخليج 365”

نظم معهد الدراسات القبطية بمصر، وجامعة الزقازيق احتفالية بذكرى هجرة العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم ومسرحية عن رحلة العائلة المقدسة، ومحطاتها المختلفة.

وقالت الكنيسة القبطية في بيان: إن الاحتفالية أقيمت، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية، وذلك في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة، الذي اعتمدته الدولة المصرية مساراً سياحياً عالمياً.

وشارك في الاحتفالية، د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، ود. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين ومن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.