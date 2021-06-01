شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "مرسى علم" 10% بالبورصة بعد استدعاء رجل الأعمال أحمد العليمي للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنسبة 9.88% خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 3.100 جنيه، بحجم تداول 34.4 ألف سهم بقيمة 106.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 8 صفقات، ولذا قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق بعد تجاوز نسبة تراجعه 5%.

وجاء تراجع سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بعد دقائق من إرسال إفصاح للبورصة المصرية، حول استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال أحمد كمال العليمي إلى نيابة العجوزة أمس، والتحقيق معه، مضيفةً أن الشركة لا تعلم سبب الاستدعاء أو إذا ما تم احتجازه من عدمه، ولم يصدر قرار النيابة حتى الآن.

وشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية (المعروفة باسم: مرسى مرسى علم) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 2012، تعمل شركة مرسى مرسى علم ضمن قطاع خدمات المستهلك مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية.

وبحسب آخر إفصاح لهيكل المساهمين، يملك رجل الأعمال أحمد كمال العليمي عدد 25.2 مليون سهم تمثل نسبة 50.49% من شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.