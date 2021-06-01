شكرا لقرائتكم خبر عن "جهينة" تتراجع 7.94% في أول جلسة تداول بعد نقلها للقائمة (د) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، بنسبة 7.94% في أول جلسة تداول بعد نلقها للقائمة (د) ليصل سعر السهم إلى 4.060 جنيه بحجم تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 790 عملية.

وقررت إدارة البورصة المصرية، نقل تداول شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم إرسالها القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2020.

والقائمة (د) هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليًا والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و"ب".

وتضم القائمة (د) الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات.