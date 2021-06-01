شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بأولى جلسات شهر يونيو باستثناء "البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر يونيو، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.44% رابحًا 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 10597.42 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.83% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6613.372 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار دهم عند مستوى 934.910 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.44% رابحًا 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 10597.42 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.72% رابحًا 405.23 نقطة ليغلق عند مستوى 23925.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 499.9 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.80%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.46%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والبنوك بنسبة 0.48%، 0.46%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمرافق العامة بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.85%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، ثم قطاعي إنتاج وتجزئة الأغذية بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي.

وقفز 73 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 9.90%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.54%، وتراجع 115 سهمًا على رأسها سهم "جاكو" بنسبة 3.91%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 3.48%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.41% رابحًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.9 مليون سهم محققة ما قيمته 248.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3713 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاعي السلع والخدمات بنسبة 0.65%، 0.6%، على التوالي.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 7.38%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.05 مليون ورقة بقيمة 36.3 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.83% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6613.372 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار دهم عند مستوى 934.910 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 191.3 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 5682 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 6.75%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.77%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%، ثم قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.89%، 0.79%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.26%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 15%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 10.03%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة إيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 10.34%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 690.5 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 9.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6220.20 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحًا 7.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6747.70 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% رابحًا 13.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5195.67 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% خاسرًا 5.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5402.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208.4 مليون سهم بقيمة 30 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9710 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 9.67%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.13%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.55% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1519.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 917.8 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 37.36% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.81%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 12.32% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.63%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.52% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.2% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، شركة الإثمار القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4%، 2.94%، 0.55%، على التوالي.