شكرا لقرائتكم خبر عن 152مليون دولار قيمة الصادرات الغذائية للاتحاد الأوروبى خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 24% لتسجل نحو 152مليون دولار مقابل 116مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء - أن نحو 10 دول استحوذت على 93% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 141 مليون دولار، حيث استحوذت إيطاليا على المرتبة الأولى من حيث دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة 37 مليون دولار.

وأضاف أن ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 28 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة هولندا بقيمة 21 مليون دولار، وبالمرتبة الرابعة أسبانيا بنحو 16 مليون دولار، بينما احتلت إنجلترا المرتبة الخامسة بقيمة 12 مليون دولار، تلتها فرنسا بنحو 10 ملايين دولار، ثم بلجيكا بقيمة 8 ملايين دولار، ثم بولندا بنحو 5 ملايين دولار، تلتها اليونان بنحو 3 ملايين دولار، وفي المرتبة العاشرة رومانيا بقيمة 2 مليون دولار.

وحول أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من 2021، أوضح المجلس استحواذ 15 سلعة (خضار مخلل - مولاس وعسل أسود - فراولة مجمدة - شحوم ودهون - خرشوف مجمد - بذور ثمار زيتية - خضار مجمد - بصل مجفف - زيتون مخلل ومصنع - خمائر - زيوت وراتنجات عطرية - مركزات طماطم - أسماك - مصارين أمعاء - محضرات خضر) على 84% من إجمالي الصادرات بقيمة 128 مليون دولار.

وأضاف أن الفراولة أكبر السلع التي حققت نموًا في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 79% لتحقق 14 مليون دولار، يليها المولاس والعسل الأسود بنسبة 70% مسجلًا 5 ملايين دولار، ثم مركزات الطماطم بنسبة 33% مسجلة 5 ملايين دولار.