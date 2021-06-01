شكرا لقرائتكم خبر عن 226 مليونا و134ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال شهر مايو الماضي 184مليونا 794 ألفا 083 جنيهاً، ورسم الموارد المالية للدولة 5 ملايين و316 ألفا و599 جنيها، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 988 ألفا و135جنيها.
كما بلغ إجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية وضريبة المهن الحرة المحصلة خلال نفس الفترة مليون و988 ألفا 21جنيهاً.
وبذلك يكون إجـمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 226 مليون و134 ألفا و 468 جنيها.
وفى جانب آخر تم تصدير مشمول 3 شهادات صادر من جمرك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2021 بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و365 ألفا و40 جنيها.