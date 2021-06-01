شكرا لقرائتكم خبر عن 226 مليونا و134ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مايو 2021 عدد131 حاوية دخان خام وارد بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 10 آلاف 912 طرد وبوزن إجمالي 2341 طن 662 كيلوجرام، تم الإفراج عن عدد 186 شهادة سحب جزئية من جمارك الدخان بالقاهرة بعدد 18 آلاف و614 طرد بوزن إجمالي 3852 طن و631 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 29 مليونا و659 ألف و462 جنيهاً.

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال شهر مايو الماضي 184مليونا 794 ألفا 083 جنيهاً، ورسم الموارد المالية للدولة 5 ملايين و316 ألفا و599 جنيها، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 988 ألفا و135جنيها.

كما بلغ إجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغـة النسبية والنوعية وضريبة المهن الحرة المحصلة خلال نفس الفترة مليون و988 ألفا 21جنيهاً.

وبذلك يكون إجـمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 226 مليون و134 ألفا و 468 جنيها.

وفى جانب آخر تم تصدير مشمول 3 شهادات صادر من جمرك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2021 بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و365 ألفا و40 جنيها.