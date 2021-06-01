شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: الانتهاء من ميكنة عمليات التجديد ورفع الحظر الخاصة بالمركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي أنه تم الانتهاء من ميكنة عمليات تجديد / رفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وفقا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو 2019 من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

وجاء ذلك في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات.

وافاد رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن النظام الجديد الذي تم البدء فى تطبيقه من يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021 سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيا بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حاليا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد أو رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين والحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.