شكرا لقرائتكم خبر عن "العربي الوطني" يوقع عقداً مع ولاء للتأمين بقيمة 27 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني وشركة ولاء للتامين التعاوني عن توقيع عقداً لغرض تقديم تغطية تأمينية لبرنامج التمويل التأجيري للمركبات بإسم البنك العربي الوطني، لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يونيو 2021.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة العقد التقديرية تبلغ 27 مليون ريال.

ويتوقع البنك أن يظهر التأثير المالي لهذه البوليصه على النتائج المالية لعام 2021.

يُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 582 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 644 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مخصص خسائر الائتمان، قابله زيادة في مكاسب بيع استثمارات في أدوات الدين وزيادة الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وانخفاض رواتب ومصاريف الموظفين.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.2 مليار ريال مقابل دخل عمولات خاصة بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.