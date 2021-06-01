شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2.5% والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية الثلاثاء لترتفع بأكثر من 2.5% ،لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل توقعات الطلب على الوقود فى الموسم الصيفي فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبل انطلاق الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس ،لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،خاصة فيما يتعلق بالعودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 2.5% إلى مستوي 68.67$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 66.99$، وسجل أدنى مستوي عند 66.91$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى مستوي 71.16$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 69.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 69.31$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، بدعم توقعات طلب عالمي قوي خلال الربع الثالث من هذا العام.

وعلى صعيد تعاملات ِأيار/مايو المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بعد تحسن مستويات الطلب العالمي ، فى ظل تخفيف بعض الدول الكبرى القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

قالت شركة "جاس بودي" الأمريكية للتتبع إن الطلب على البنزين فى الولايات المتحدة قفز يوم الأحد بنسبة 9.6% فوق متوسط أيام الأحد الأربعة السابقة ،مسجلا أعلى طلب ليوم الأحد منذ صيف 2019.

وبدأ رسميا موسم القيادة الصيفي فى الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، مع انخفاض مخزونات البنزين بالفعل ،وأشارت تقارير إلى إنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها فى خمس سنوات.

انطلق اليوم الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك بلس" لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،وتحديد مستويات الإنتاج لشهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ،مع دراسة كيفية التعامل مع العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

وخلال اجتماع التحالف أوائل نيسان/أبريل الماضي ،تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تراجعت تخفيضات الإنتاج بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم تتراجع إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي ، من المرجح التزام المجموعة العالمية بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لكبح إمدادات النفط خلال اجتماع حزيران/يونيو ، خاصة بعد موازنة توقعات تعافي الطلب مقابل زيادة محتملة فى الإمدادات الإيرانية.