شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار تحت الضغط قبل بيانات النشاط الصناعي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط حاجة السوق إلى المزيد من الأدلة حول الانتعاش الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،حتى يرتفع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية ،يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيار/مايو ،والتي توفر مؤشرا قويا حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 89.71 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.81 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.91 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ،بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 90.44 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو المنصرم ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 1.6% ،فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ،بفعل انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وانحسرت تلك الاحتمالات بسبب إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.

إذا جاءت وتيرة التوظيف قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع حزيران/يونيو ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

وللحصول على المزيد من الأدلة حول انتعاش أكبر اقتصاد فى العالم ،ينتظر المستثمرين صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 60.8 نقطة خلال أيار/مايو من مستوى 60.7 نقطة فى نيسان/أبريل.