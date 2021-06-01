شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد بعد بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ،لتسجل مستوى قياسي جديد ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،بعد بيانات اقتصادية قوية فى أوروبا ،عززت آمال تحقيق انتعاش اقتصادي واسع فى منطقة اليورو.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 452.40 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو المنصرم ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بنسبة 2.1 % ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء القارة العجوز.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوياته على الإطلاق ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 3.0% ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن والسلع ، بعد بيانات صناعية قوية فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أيار/مايو ، أن النشاط الصناعي فى منطقة اليورو سجل مستوى قياسي بلغ 63.1 نقطة من 62.9 نقطة فى نيسان/أبريل ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 62.8 نقطة.

عززت تلك البيانات القوية آمال حدوث تحقيق انتعاش اقتصادي واسع فى القارة العجوز ، والتغلب تماما على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إعفاء السياح الذين تم تطعيمهم ضد عدوى فيروس كورونا من الاختبار الإلزامي أو إجراءات الحجز الصحي عند السفر بين دول الاتحاد الأوروبي ،وحثت على التخفيف التدريجي لقيود السفر لاستيعاب التطيعمات المتزايدة لكوفيد-19.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.8% ،لتسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،ويعود السوق الأمريكي للعمل اليوم بعد عطلة الأمس بمناسبة يوم الذكرى.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 1.1% مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2000 عند 6,520.12 نقطة ،و فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا مسجلا مستوى قياسي جديد عند 15,679.76 نقطة ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2%.