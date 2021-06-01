شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أشهر بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ،بعد ثبات التداولات أعلى الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، وبفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,916.25$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,907.42$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,904.63$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تراجع مستويات العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات شهر أيار/مايو المنقضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 7.7% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري خلال العام الجاري ، تحديدا منذ تموز/يوليو 2020.

يعاذ هذا المكسب الشهري الضخم بشكل أساسي إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، فى ظل انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت مبكر عن عام 2023.

وانحسرت تلك الاحتمالات بسبب إصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن السياسة النقدية ستظل ثابتة ،والتأكيد على أن ارتفاع التضخم بالفترة الحالية فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى ظل احتياج المستثمرين إلى المزيد من الأدلة القوية حول ارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة وعن تحسن سوق العمل الأمريكي ،حتى يتمكنوا من تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,043.21 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 21 أيار/مايو الماضي.