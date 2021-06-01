شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات قبل اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل توقعات الطلب على الوقود فى الموسم الصيفي فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبل انطلاق الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق اليوم ،لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،خاصة فيما يتعلق بالعودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 68.39$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، من مستوى الافتتاح عند 66.99$، وسجل أدنى مستوي عند 66.91$ ،وصعد خام برنت قرابة 2.0% إلى مستوي 70.70$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 69.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 69.31$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% ، بدعم توقعات طلب عالمي قوي خلال الربع الثالث من هذا العام.

وعلى صعيد تعاملات ِأيار/مايو المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بعد تحسن مستويات الطلب العالمي ، فى ظل تخفيف بعض الدول الكبرى القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

قالت شركة "جاس بودي" الأمريكية للتتبع إن الطلب على البنزين فى الولايات المتحدة قفز يوم الأحد بنسبة 9.6% فوق متوسط أيام الأحد الأربعة السابقة ،مسجلا أعلى طلب ليوم الأحد منذ صيف 2019.

وبدأ رسميا موسم القيادة الصيفي فى الولايات المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، مع انخفاض مخزونات البنزين بالفعل ،وأشارت تقارير إلى إنها ليست بعيدة عن أدنى مستوى لها فى خمس سنوات.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المشتركة لتحالف"أوبك بلس" لمناقشة التطورات الجديدة فى السوق ،وتحديد مستويات الإنتاج لشهري حزيران/يونيو و تموز/يوليو ،مع دراسة كيفية التعامل مع العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

وخلال اجتماع التحالف أوائل نيسان/أبريل الماضي ،تم إقرار زيادة تدريجية فى الإمدادات بداية من أيار/مايو ، بإجمالي 1.15 مليون برميل يوميا موزعة على مدار ثلاثة أشهر.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 450 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تراجعت تخفيضات الإنتاج بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم تتراجع إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى قرابة 6 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي ، من المرجح التزام المجموعة العالمية بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لكبح إمدادات النفط خلال اجتماع حزيران/يونيو ، خاصة بعد موازنة توقعات تعافي الطلب مقابل زيادة محتملة فى الإمدادات الإيرانية.