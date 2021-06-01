شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعاود الارتفاع – تحليل – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة باي بال (PYPL) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.21% ليكسب السهم نحو 55 سنت ليستقر على سعر 260.02.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 254.36، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 277.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد