شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يواصل الصعود – تحليل – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ستاربكس (SBUX) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.33% ليكسب السهم نحو 37 سنت ليستقر على سعر 113.88 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 112.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 118.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد