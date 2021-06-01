شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 52.68، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 13 سنت فقط ليستقر على سعر 52.84 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 55.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد