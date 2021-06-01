شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يجني أرباحه – تحليل – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.47% بما يعادل -3.68 نقطة ليستقر على سعر 247.02 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 242.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 260.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه