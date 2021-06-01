شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 42.26، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه