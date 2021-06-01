شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 70.79دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ، 70.79 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أغسطس، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى68.20 دولار للبرميل تسليم شهر يوليو.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين حيث يترقب المستثمرون اجتماع "أوبك +" الذي سيقرر مستويات الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.6%.