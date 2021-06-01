شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يزور عددا من مشروعات تداول السولار والبنزين والغاز بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر
واستهل الملا جولته بتفقد منطقة تسهيلات استقبال وتخزين السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر لمتابعة الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات المشروع من خلال شركة بتروجت و عمليات التشغيل التجريبي والتدفيع على الشبكة القومية للمنتجات البترولية ،
ثم تفقد الملا موقع مشروع مجمع البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالعين السخنة، حيث تابع بدء أعمال تنفيذ وحدات التقطير الجوي الخاصة بالمشروع من خلال تحالف شركتي أنبي وبتروجت ويعد ذلك المشروع من أهم مشروعات البتروكيماويات والذي يتم فيه إنتاج منتجات بتروكيماوية تتماشي مع احتياجات السوق العالمي وأيضا السوق المحلي والطلب المتنامي على تلك المنتجات والتي ستقوم بتوفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بإنتاج المشروع.