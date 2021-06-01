شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد سعر الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء 1 يونيو 2021 ليسجل مستويات 820 جنيها للعيار الرئيسي في السوق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ الأسبوع الأول في عام 2021، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل اتجاه عالمي نحو الصعود.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل 937 جنيهًا مصريًا. سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 820 جنيهًا مصريًا. سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل 704 جنيهًا مصريًا. سعر الجنيه الذهب في مصر 6560 جنيهًا مصريًا. سعر أونصة الذهب 1913 دولار.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر عالمياً، وهناك عدة أسباب تدفع الذهب للارتفاع في البورصات العالمية منها تراجع سعر الدولار وهبوط عائد السندات الأمريكية، إضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في قرابة خمسة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية، فيما ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن مدى التعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1913 دولارا، وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأميركية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل 2021، فيما تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.

وسينصب تركيز المشاركين في السوق هذا الأسبوع على قراءات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، منها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 28.17 دولار للأونصة، وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة،وارتفع البلاديوم 0.8% إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2% إلى 1188.86 دولار.