الاقتصاد

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين.. والأنظار تتجه نحو اجتماع "أوبك+"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين.. والأنظار تتجه نحو اجتماع "أوبك+" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون اجتماع "أوبك +" الذي سيقرر مستويات الإنتاج.

 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.20 دولار للبرميل في بورصة نيويورك، في حين ارتفعت عقود خام برنت تسليم أغسطس 2% إلى 70.79 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2018.

 

وأنهى خام برنت تداولات شهر يوليو عند 69.63 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وهي أعلى تسوية منذ 11 مارس الماضي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا