شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين.. والأنظار تتجه نحو اجتماع "أوبك+" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون اجتماع "أوبك +" الذي سيقرر مستويات الإنتاج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.20 دولار للبرميل في بورصة نيويورك، في حين ارتفعت عقود خام برنت تسليم أغسطس 2% إلى 70.79 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2018.

وأنهى خام برنت تداولات شهر يوليو عند 69.63 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، وهي أعلى تسوية منذ 11 مارس الماضي.