شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-6-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 19.06 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 19.01 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك الإسكندرية 19.06 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، واصلت أسعار الريال السعودى اليوم استقرارها بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه، حيث ثبت سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبى الإسلامى استقر عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.06 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.06 جنيه للشراء .

19.23 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

19.06 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.09 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.09 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.11 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.