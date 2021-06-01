شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر يونيو، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10234 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 12647 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3988 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 3197 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1225 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شارم دريمز للاستثثمار السياحي، أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للمحابس، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، ابن سينا فارما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جهينة للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما أعلنت إدارة البورصة، نقل تداول شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك لعدم إرسالها القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2020.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 500 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 418.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بلتون المالية القابضة 133.3 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 20 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 100 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 59670 سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الموافقة على النص المقترح لرؤية ورسالة الشركة، وإنشاء مركز تكلفة منفصل لمشروع التجربة النصف صناعية لتركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع الجانب الأوكراني تمهيدًا لبدء أعمال التجربة أول يونيو 2021.

وأعلنت شركة مطاحن مصر العليا، اعتماد مجلس الإدارة الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة فائضًا قبل خصم الضريبة بلغ 110.1 مليون جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدره 85 مليون جنيه.