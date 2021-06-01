التحويلات المالية من خلال بنوك الدولة تتراجع 11% في 4 أشهر

دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت قيمة التحويلات المالية من خلال البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، بحوالي 11% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 3.139 تريليون درهم مقابل 3.531 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2020. ووصل التراجع على أساس شهري إلى 7.3% إلى 818.86 مليار درهم مقابل 883.5 مليار درهم في مارس 2021.

وأظهرت بيانات العمليات المصرفية لشهر إبريل والتي أصدرها المصرف المركزي أمس أن قيم التحويلات المنفذة من قبل البنوك في الدولة تراجعت بمعدل 17.5% إلى 1.919 تريليون درهم مقابل 2.32 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2020، وفي المقابل ارتفعت تحويلات العملاء خلال الفترة نفسها بحوالي 1.4% إلى 1.22 تريليون درهم مقابل 1.2 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2020.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 61.839 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وبلغت قيمة الإيداعات النقدية 59.11 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.