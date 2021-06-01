شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتاكت» تستحوذ على «آر إس إيه للتأمين» بـ 10.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «آر إس إيه» الشرق الأوسط، أن شركة «إنتاكت فايننشال كورب» للتأمين على الممتلكات وضد الحوادث في أمريكا الشمالية، قد استحوذت بنجاح على جميع الأسهم المُستهدفة في مجموعة «آر إس إيه» للتأمين التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها.

جرى إتمام صفقة الاستحواذ التي تبلغ فيمتها 7.2 مليار جنيه إسترليني (10.21 مليار دولار) ضمن كونسورتيوم يضم «إنتاكت فايننشال كورب» و«تريغ إيه/إس» عبر شراء كل الأسهم في «مجموعة آر إس إيه للتأمين»، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الاستحواذ لن يغير هيكل المساهمة في المشروع المشترك آر إس إيه الشرق الأوسط.

وقال مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لـ«آر إس إيه الشرق الأوسط»: «نحن متحمّسون جداً لهذا الفصل الجديد، ونتطلع إلى العمل معاً والاستفادة من خبراتها العالمية من أجل مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزناه مؤخراً. ونحن حريصون على تطوير مقترحات أفضل لعملائنا وشركائنا... إننا نتطلع بالفعل إلى مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم جنباً إلى جنب مع إنتاكت».

لا تغييرات في المنطقة

ولا تتوقع «آر إس إيه» حدوث تغييرات هيكلية أو وظيفية على المستوى الإقليمي. أما على الصعيد العالمي، فإنه قد تم بالفعل تأكيد المناصب الرئيسية مع سكوت إيجان، الرئيس التنفيذي للشركات البريطانية والعالمية التابعة لـ«آر إس إيه» لمواصلة عمله في هذا المنصب بعد اكتمال عملية الاستحواذ.

ويشكل هذا الإنجاز حافزاً قوياً إضافياً بالنسبة لـ«آر إس إيه» كمؤسس فاعل على مدار 300 عام في قطاع التأمين على المستوى العالمي إضافة إلى 70 عاماً من عملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، وهي أيضاً في كامل جاهزيتها للانضمام إلى عائلة «إنتاكت» العالمية.

وتعتبر «إنتاكت» أكبر شركة تأمين على الممتلكات وضد الحواث في كندا، إضافة إلى كونها شركة تأمين متخصصة في أمريكا الشمالية.